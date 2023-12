CONCERT DE NOËL 9 Rue de l’Évêché Rieux-Volvestre, 1 décembre 2023, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

Les professeurs et les élèves de l’école de musique vous proposent un concert de Noël dans la cathédrale de Rieux-Volvestre le dimanche 3 décembre à 16h30..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

9 Rue de l’Évêché CATHÉDRALE SAINTE-MARIE

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



The teachers and students of the music school are offering a Christmas concert in the cathedral of Rieux-Volvestre on Sunday December 3 at 4:30 pm.

Los profesores y alumnos de la escuela de música ofrecen un concierto de Navidad en la catedral de Rieux-Volvestre el domingo 3 de diciembre a las 16.30 h.

Die Lehrer und Schüler der Musikschule bieten Ihnen am Sonntag, den 3. Dezember um 16:30 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Kathedrale von Rieux-Volvestre.

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE