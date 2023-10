SALON BIEN-ÊTRE & LOISIRS 9 Rue de l’Église Saint-Saturnin Catégories d’Évènement: Saint-Saturnin

Sarthe SALON BIEN-ÊTRE & LOISIRS 9 Rue de l’Église Saint-Saturnin, 23 octobre 2023, Saint-Saturnin. Saint-Saturnin,Sarthe .

2023-10-23 fin : 2023-10-23 17:00:00. .

9 Rue de l’Église Centre Val de Vray

Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-10-16 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Saint-Saturnin, Sarthe Autres Lieu 9 Rue de l'Église Adresse 9 Rue de l'Église Centre Val de Vray Ville Saint-Saturnin Departement Sarthe Lieu Ville 9 Rue de l'Église Saint-Saturnin latitude longitude 48.0606206;0.1542825

9 Rue de l'Église Saint-Saturnin Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-saturnin/