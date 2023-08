JEP 2023 – EGLISE DE PUICHERIC 9 Rue de l’Église Puichéric, 17 septembre 2023, Puichéric.

Puichéric,Aude

A l’occasion des Journées Européennes visite libre de l’église et de son clocher suivi d’une conférence sur l’histoire du village

De 14 h à 17 h, l’église Notre-Dame de l’Assomption de Puichéric sera exceptionnellement ouverte au public.

Vous pourrez ainsi admirer son architecture particulière, à la fois de style roman et gothique, ainsi que son patrimoine religieux, comprenant des statues et des fresques datant du XIIe siècle.

À partir de 17 h, une conférence sera donnée sur le thème de l’histoire de Puichéric. Elle abordera spécifiquement l’histoire de l’étang de Marseillette et du Canal du Midi, de la Révolution française à nos jours..

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

9 Rue de l’Église

Puichéric 11700 Aude Occitanie



Free tour of the church and bell tower, followed by a lecture on the history of the village

From 2 p.m. to 5 p.m., the church of Notre-Dame de l’Assomption in Puichéric will be exceptionally open to the public.

You’ll be able to admire the church’s distinctive Romanesque and Gothic architecture, as well as its religious heritage, including statues and frescoes dating back to the 12th century.

Starting at 5pm, a lecture will be given on the history of Puichéric. It will focus specifically on the history of the Etang de Marseillette and the Canal du Midi, from the French Revolution to the present day.

Visita gratuita de la iglesia y su campanario, seguida de una charla sobre la historia del pueblo

De 14.00 a 17.00 horas, la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption de Puichéric estará excepcionalmente abierta al público.

Podrá admirar su singular arquitectura románica y gótica, así como su patrimonio religioso, que incluye estatuas y frescos que datan del siglo XII.

A partir de las 17.00 horas, tendrá lugar una charla sobre la historia de Puichéric. Se centrará específicamente en la historia del Etang de Marseillette y del Canal du Midi, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días.

Anlässlich der Europäischen Tage freie Besichtigung der Kirche und des Glockenturms, gefolgt von einem Vortrag über die Geschichte des Dorfes

Von 14 bis 17 Uhr ist die Kirche Notre-Dame de l’Assomption in Puichéric ausnahmsweise für die Öffentlichkeit zugänglich.

So können Sie ihre besondere Architektur, die sowohl im romanischen als auch im gotischen Stil gehalten ist, sowie ihr religiöses Erbe bewundern, das Statuen und Fresken aus dem 12.

Ab 17 Uhr findet ein Vortrag über die Geschichte von Puichéric statt. Dabei wird insbesondere die Geschichte des Étang de Marseillette und des Canal du Midi von der Französischen Revolution bis heute behandelt.

