JEP 2023 – MAISON DES ARTS ET DE LA NATURE 9 Rue de l’Écluse Caux-et-Sauzens, 17 septembre 2023, Caux-et-Sauzens.

Caux-et-Sauzens,Aude

A l’occasion des Journées Européennes , visites de l’exposition à l’ancienne maison éclusière avec les œuvres de Marion de la Fontaine, Anne Sarda, Ursula Caruel et Hervé Baïs.

Afin de protéger le lieu, l’accès à la Maison éclusière n’est possible qu’à vélo, péniche, ou à pieds depuis le village de Villesèquelande..

2023-09-17 11:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

9 Rue de l’Écluse

Caux-et-Sauzens 11170 Aude Occitanie



On the occasion of the Journées Européennes, visit the exhibition at the former lockhouse with works by Marion de la Fontaine, Anne Sarda, Ursula Caruel and Hervé Baïs.

To protect the site, access to the Maison Éclusière is only possible by bike, barge or on foot from the village of Villesèquelande.

Con motivo de las Jornadas Europeas, visite la exposición en la antigua esclusa con obras de Marion de la Fontaine, Anne Sarda, Ursula Caruel y Hervé Baïs.

Para proteger el lugar, el acceso a la esclusa sólo es posible en bicicleta, barcaza o a pie desde el pueblo de Villesèquelande.

Anlässlich der Europäischen Tage besuchen Sie die Ausstellung im ehemaligen Schleusenhaus mit Werken von Marion de la Fontaine, Anne Sarda, Ursula Caruel und Hervé Baïs.

Um den Ort zu schützen, ist der Zugang zum Schleusenhaus nur mit dem Fahrrad, dem Kahn oder zu Fuß vom Dorf Villesèquelande aus möglich.

