JEP 2023 – MAISON DES ARTS ET DE LA NATURE 9 Rue de l’Écluse Caux-et-Sauzens, 16 septembre 2023, Caux-et-Sauzens.

Caux-et-Sauzens,Aude

A l’occasion des Journées Européennes , visites de l’exposition à l’ancienne maison éclusière avec les œuvres de Marion de la Fontaine, Anne Sarda, Ursula Caruel et Hervé Baïs.

Partez à l’exploration de ce site historique et naturel à travers un rallye photo. Résolvez les énigmes pour avancer dans votre parcours. Matériel d’observation fourni. Sur inscription pour le Rallye photo.

Afin de protéger le lieu, l’accès à la Maison éclusière n’est possible qu’à vélo, péniche, ou à pieds depuis le village de Villesèquelande..

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

9 Rue de l’Écluse

Caux-et-Sauzens 11170 Aude Occitanie



On the occasion of the Journées Européennes, visit the exhibition at the former lockhouse, featuring works by Marion de la Fontaine, Anne Sarda, Ursula Caruel and Hervé Baïs.

Explore this historic and natural site with a photo rally. Solve the riddles to advance your journey. Observation equipment provided. Registration required for the Photo Rally.

To protect the site, access to the Maison Éclusière is only possible by bike, barge or on foot from the village of Villesèquelande.

Con motivo de las Jornadas Europeas, visite la exposición en la antigua casa del esclusero con obras de Marion de la Fontaine, Anne Sarda, Ursula Caruel y Hervé Baïs.

Explore este lugar histórico y natural en un rally fotográfico. Resuelva los enigmas para avanzar en su recorrido. Se proporciona equipo de observación. Inscripción obligatoria para el rally fotográfico.

Para proteger el lugar, el acceso a la Esclusa sólo es posible en bicicleta, gabarra o a pie desde el pueblo de Villesèquelande.

Anlässlich der Europäischen Tage besuchen Sie die Ausstellung im ehemaligen Schleusenhaus mit Werken von Marion de la Fontaine, Anne Sarda, Ursula Caruel und Hervé Baïs.

Begeben Sie sich auf eine Foto-Rallye, um diesen historischen und natürlichen Ort zu erkunden. Lösen Sie die Rätsel, um auf Ihrem Rundgang voranzukommen. Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt. Nach Anmeldung für die Fotorallye.

Um den Ort zu schützen, ist der Zugang zum Schleusenhaus nur mit dem Fahrrad, dem Kahn oder zu Fuß ab dem Dorf Villesèquelande möglich.

