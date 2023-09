Conférence – le patrimoine de l’industrie 9 Rue de l’Abreuvoir Château-Renault, 23 novembre 2023, Château-Renault.

Qu’est-ce que le patrimoine de l’industrie ? Ce champ historique et patrimonial est apparu en France dans les années 1980 au moment de la désindustrialisation. C’est une vaste discipline regroupant l’histoire évènementielle, économique, scientifique et technique, sociale, ethnologique..

Jeudi 2023-11-23 18:00:00 fin : 2023-11-23 19:00:00. 4 EUR.

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



What is industrial heritage? This field of history and heritage emerged in France in the 1980s, at a time of deindustrialization. It’s a vast discipline encompassing event, economic, scientific and technical, social and ethnological history.

¿Qué es el patrimonio industrial? Este campo de la historia y el patrimonio surgió en Francia en la década de 1980, en un momento de desindustrialización. Se trata de una vasta disciplina que abarca la historia de los acontecimientos, la historia económica, la historia científica y técnica, la historia social y la etnología.

Was ist das Industrieerbe? Dieses historische und patrimoniale Feld entstand in Frankreich in den 1980er Jahren zur Zeit der Deindustrialisierung. Es handelt sich um eine breite Disziplin, die Ereignis-, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technik-, Sozial- und ethnologische Geschichte umfasst.

