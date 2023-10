Théâtre Le fabuleux voyage de l’Alpha Beta 9 Rue de l’Abreuvoir Château-Renault, 3 novembre 2023, Château-Renault.

Château-Renault,Indre-et-Loire

Cette pièce documentaire raconte un voyage de 4000 ans, celui d’un scribe

sans âge se promenant sur le fil du temps à travers une épopée alphabétique,

humaine et anecdotique emplie d’histoire.

Tout public à partir de 12 ans

Durée : Extraits 30-40 min

Gratuit.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . 0 EUR.

9 Rue de l’Abreuvoir

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This documentary piece recounts the 4000-year journey of an ageless scribe

scribe as he travels through time on an alphabetical epic,

human and anecdotal epic.

Suitable for ages 12 and up

Running time: 30-40 min extracts

Free

Este documental narra el viaje de 4.000 años de un escriba sin edad

escriba mientras viaja a través del tiempo en una epopeya alfabética

humana y anecdótica llena de historia.

Apto para todos los públicos a partir de 12 años

Duración: 30-40 min extractos

Gratis

Dieses dokumentarische Stück erzählt von einer 4000 Jahre dauernden Reise eines Schreibers, der

eines alterslosen Schreibers, der auf dem Zeitstrahl durch ein alphabetisches Epos wandert,

die Geschichte ist voller menschlicher und anekdotischer Geschichten.

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren

Dauer: Auszüge 30-40 Min

Kostenlos

