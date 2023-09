MARCHÉ DE NOËL 9 Rue de l’Abbé Grosse Alsting, 26 novembre 2023, Alsting.

Alsting,Moselle

se déroulera à la salle polyvalente d’Alsting. Organisée par l’ASCA.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 fin : 2023-11-26 . 0 EUR.

9 Rue de l’Abbé Grosse

Alsting 57515 Moselle Grand Est



will take place at the Alsting multi-purpose hall. Organized by ASCA.

se celebrará en la Sala Polivalente de Alsting. Organizado por ASCA.

findet in der Mehrzweckhalle von Alsting statt. Organisiert von der ASCA.

Mise à jour le 2023-09-21 par FORBACH TOURISME