Stage danse et Veillée – Bourrées et danses du Bourbonnais 9, Rue de la Verrine, Vouvray (37)

Stage danse et Veillée – Bourrées et danses du Bourbonnais 9, Rue de la Verrine, Vouvray (37), 1 avril 2023, . Stage danse et Veillée – Bourrées et danses du Bourbonnais Samedi 1 avril, 14h00 9, Rue de la Verrine, Vouvray (37)

15€/25€

avec Thierry Bouffard 9, Rue de la Verrine, Vouvray (37) 9, Rue de la Verrine, 37210 Vouvray, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T01:00:00+02:00

Détails Autres Lieu 9, Rue de la Verrine, Vouvray (37) Adresse 9, Rue de la Verrine, 37210 Vouvray, France Age maximum 110 lieuville 9, Rue de la Verrine, Vouvray (37)

9, Rue de la Verrine, Vouvray (37) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//