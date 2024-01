Concert: Alter Duo Piano et contrebasse 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National, dimanche 21 janvier 2024.

C’est en 2002 que Julien et Jean-Baptiste se sont rencontrés au Conservatoire de Saint-Etienne avant de continuer leur parcours au CNSMD de Lyon.

Au fil des années et de leur histoire musicale, ils ont su tisser une amitié durable.

C’est forts d’une envie de partager leur passion, qu’ils ont décidé de créer, en 2015, l’Alter-Duo.

Communiquant sur scène, leur complicité musicale, ils sillonnent les routes de France et d’Europe à la rencontre de nouveaux publics.

Ces deux personnalités attachantes, enrichies par leurs parcours atypiques et d’excellence font de l’Alter-Duo une formation unique, tant dans ses objectifs (faire découvrir les sonorités et le répertoire de la contrebasse) que lors de ses prestations (interactions avec le public, anecdotes musicologiques…)

Autonome techniquement, le duo est un des rares ensembles qui se déplace avec son propre piano à queue, créant l’étonnement et la curiosité lors de ses installations.

