Début : 2023-12-15 18:30:00

fin : 2023-12-15 Rendez-vous à 18h30 le vendredi 15 décembre à la salle du chatelet à la Flocellière pour la fête de l’école Saint Joseph !.

Rendez-vous à 18h30 le vendredi 15 décembre à la salle du chatelet à la Flocellière pour la fête de l'école Saint Joseph !

Fête de Noël :

Chants des enfants, présence du père Noël, casino, restauration sur place. .

9 Rue de la Rochejaquelin Salle du Chatelet

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire

