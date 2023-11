Dîner de Noël au Royal Champagne 9 Rue de la République Champillon, 24 décembre 2023, Champillon.

Champillon,Marne

Au menu de cet inoubliable réveillon de Noël :

COQUILLAGES & CRUSTACÉS

Huîtres, Saint-Jacques, homard breton, praires

mayonnaise à l’estragon, condiment algues

voile de vinaigre et granité raifort

FOIE GRAS

Rôti, truffe noire Melanosporum

consommé parfumé aux céréales

BAR DE BRETAGNE

Fumé et confit, lentilles Beluga

beurre blanc au caviar Royal Osciètre Petrossian

CHAPON

Suprême contisé à la truffe noire

châtaigne, légumes oubliés, sauce Albufera

SORBET CITRON VERT & PERSIL

Ecume de vodka, meringue craquante

POIRE DE LA CHAMPAGNE

Mousse onctueuse, confit citronné

glace aux marrons et tuile craquante.

2023-12-24 fin : 2023-12-24 22:00:00. .

9 Rue de la République Hameau de Bellevue

Champillon 51160 Marne Grand Est



On the menu for this unforgettable Christmas Eve:

SHELLFISH & CRUSTACEANS

Oysters, scallops, Breton lobster, prawns

tarragon mayonnaise, seaweed condiment

vinegar veil and horseradish granita

FOIE GRAS

Roast, black Melanosporum truffle

cereal-flavored consommé

SEA BASS FROM BRITTANY

Smoked and confit, Beluga lentils

beurre blanc with Petrossian Royal Osciètre caviar

CHAPON

Supreme contised with black truffle

chestnut, forgotten vegetables, Albufera sauce

LIME & PARSLEY SORBET

Vodka foam, crunchy meringue

CHAMPAGNE PEAR

Creamy mousse, lemon confit

chestnut ice cream and crunchy tuile

En el menú de esta Nochebuena inolvidable :

MARISCO Y CRUSTÁCEOS

Ostras, vieiras, bogavante bretón, gambas

mayonesa de estragón, condimento de algas

velo de vinagre y granizado de rábano picante

LÍVARES

Asado, trufa negra Melanosporum

consomé aromatizado con cereales

LUBINA DE BRETAÑA

Ahumada y confitada, lentejas Beluga

beurre blanc con caviar Petrossian Royal Osciètre

CHAPÓN

Suprema contisada con trufa negra

castaña, verduras olvidadas, salsa Albufera

SORBETE DE LIMA Y PEREJIL

Espuma de vodka, crujiente de merengue

PERA DE CHAMPAÑA

Mousse cremosa, limón confitado

helado de castaña y tuile crujiente

Auf dem Speiseplan dieses unvergesslichen Weihnachtsabends stehen:

MUSCHELN & KRUSTENTIERE

Austern, Jakobsmuscheln, bretonischer Hummer, Venusmuscheln

estragonmayonnaise, Algenwürze

essigschleier und Meerrettichgranité

FETTE LEBE

Braten, schwarzer Trüffel Melanosporum

consommé mit Getreide parfümiert

WOLFSBARSCH AUS DER BRETAGNE

Geräuchert und kandiert, Beluga-Linsen

beurre blanc mit Kaviar Royal Osciètre Petrossian

CHAPON

Suprême contisé mit schwarzen Trüffeln

kastanie, vergessenes Gemüse, Albufera-Sauce

SORBET LIMETTE & PETERSILIE

Wodka-Schaum, knuspriges Baiser

CHAMPAGNERBIRNE

Cremige Mousse, zitroniges Confit

kastanieneis und knuspriger Dachziegel

