_**9 RUE DE LA RENAISSANCE – en remplacement de Toc – cata**_ Théâtre & objets fabricolés à partir de 5 ans Durée 45 minutes Un sac en plastique transparent près d’un banc se balance… Autour, un décor sans importance, un endroit oublié, un lieu dont on ne veut plus…Tranquillement, une femme arrive, pose ses affaires et s’assoit sur le banc.Elle promène sa vie et sa “récubelle”, de place en square, d’Abribus en trottoir…On pourrait croire qu’elle est seule mais non : dans son univers, vivent d’étranges personnages, ses « Stroms » qu’elle a confectionnés avec tout ce qu’elle a trouvé.Ce soir-là, elle rencontre un drôle d’objet, un peu cassé, abandonné. Elle décide de le présenter à ses compagnons. Écoutons leurs confidences, 9 rue de la Renaissance… Durée: 45 min. Renseignements au 0630539350. Tarifs: 5 € / 2 € pour les moins de 12 ans. Billetterie en page d’accueil de [www.olivet.fr](http://www.olivet.fr). ou sur : [[https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-o](https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-o)](https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-o) Ouverture des portes 30 min. avant la séance (pas d’entrée possible après le début du spectacle). Séances à 10h30 et à 15h30. Petit théâtre du Poutyl, parc du Poutyl

Entrée : adulte : 5€ / enfants – de 12 ans : 2 €

Théâtre & objets fabricolés par la Cie O

Petit Théatre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet Loiret



