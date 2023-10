Grande braderie 9 rue de la poste Mazières-en-Gâtine, 20 octobre 2023, Mazières-en-Gâtine.

Mazières-en-Gâtine,Deux-Sèvres

Le secours catholique organise sa grande braderie à la boutique solidaire, 9 rue de la poste de Mazières-en -Gâtine.

Vendredi 20 octobre de 14h à 18h et le samedi 21 octobre de 9h30 à 18h..

9 rue de la poste

Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Catholic Relief Service is organizing its big garage sale at the Boutique Solidaire, 9 rue de la Poste, Mazières-en-Gâtine.

Friday October 20, 2-6pm, and Saturday October 21, 9.30am-6pm.

El secours catholique celebra su gran venta en la boutique solidaire, 9 rue de la poste, en Mazières-en-Gâtine.

Viernes 20 de octubre de 14.00 a 18.00 h. y sábado 21 de octubre de 9.30 a 18.00 h.

Die katholische Nothilfe organisiert ihren großen Ausverkauf in der Boutique Solidaire, 9 rue de la poste in Mazières-en -Gâtine.

Freitag, den 20. Oktober von 14 bis 18 Uhr und Samstag, den 21. Oktober von 9.30 bis 18 Uhr.

