Expo Vente GCLH 9 Rue de la Patarianne Huriel, 18 novembre 2023, Huriel.

Huriel,Allier

Rendez-vous les 18 et 19 novembre à l’école A. Pizon Huriel le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h pour une expo vente du Groupement Culture et Loisirs d’HURIEL..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

9 Rue de la Patarianne Ecole A. Pizon

Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



See you on November 18 and 19 at the A. Pizon Huriel on Saturday from 2pm to 6pm and on Sunday from 10am to 6pm for an exhibition and sale by the Groupement Culture et Loisirs d’HURIEL.

Nos vemos los días 18 y 19 de noviembre en el A. Pizon Huriel el sábado de 14h a 18h y el domingo de 10h a 18h para una exposición y venta del Groupement Culture et Loisirs d’HURIEL.

Wir treffen uns am 18. und 19. November in der Schule A. Pizon Huriel am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr für eine Verkaufsausstellung des Groupement Culture et Loisirs d’HURIEL.

Mise à jour le 2023-11-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ