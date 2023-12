Stage Créativité Peinture 9 rue de la mairie Trambly, 28 janvier 2024, Trambly.

Une introduction méditative, puis l’exploration d’un thème en faisant des expériences sans soucis de résultat, avant de construire une peinture…

et pour finir un partage avec le groupe.

Les expériences proposées invitent à :

-de ‘couvrir sa manière unique de s’exprimer

dans le lâcher prise…

-apprendre a` travailler la matière

avec des gestes, des outils…

-développer sa créativité´, jouer,

sortir des habitudes…

-partir d’une source d’inspiration,

s’appuyer sur sa sensibilité et ses intuitions…

J’ai fait des expériences authentiques et approfondies du processus de création, et je continue de me questionner. J’ai à cœur d’offrir des espaces de liberté et de confiance, ou` l’on vient apprendre a` reconnaitre la beauté´ en soi et dans ce qui nous entoure. Muriel

9 rue de la mairie

Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



