Stage Détente et Créativité 9 rue de la mairie Trambly, 7 janvier 2024, Trambly.

Trambly Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07

fin : 2024-01-08

.

Une introduction méditative, puis l’exploration du thème du paysage en faisant une expérience, sans soucis de résultat… et pour finir un partage avec le groupe.

Les expériences proposées invitent à :

-découvrir sa manière unique de s’exprimer

dans le lâcher prise…

-apprendre à travailler la matière

avec des gestes, des outils…

-développer sa créativité, jouer,

sortir des habitudes…

– partir d’une source d’inspiration,

s’appuyer sur sa sensibilité et ses intuitions…

J’ai fait des expériences authentiques et approfondies du processus de création, et je continue de me questionner. J’ai à cœur d’offrir des espaces de liberté et de confiance, ou` l’on vient apprendre à reconnaître la beauté en soi et dans ce qui nous entoure.

Muriel

EUR.

9 rue de la mairie

Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-11 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III