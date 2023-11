Marché de Noël 9 rue de la Mairie Cuves, 10 décembre 2023, Cuves.

Cuves,Manche

Le Comité des fêtes vous invite à son marché de Noël !

Au programme :

– exposants et buvette,

– dédicaces : Enia Vlys et Jeanne Albe, auteures locales de jeunesse dédicaceront leur album « Charmine de la roche du pic »,

– de 10h à 12h : tours de calèche,

– 12h : repas sur réservation (06 98 95 85 52 / 06 65 33 80 53),

– 16h : passage du Père-Noël.

Venez nombreux !.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

9 rue de la Mairie Salle des fêtes

Cuves 50670 Manche Normandie



The Comité des fêtes invites you to its Christmas market!

On the program :

– stalls and refreshments,

– book signings: local children’s authors Enia Vlys and Jeanne Albe will be signing their album « Charmine de la roche du pic »,

– 10am to 12pm: horse-drawn carriage rides,

– 12pm: lunch on reservation (06 98 95 85 52 / 06 65 33 80 53),

– 4pm: visit from Santa Claus.

Come one, come all!

El Comité des fêtes le invita a su mercado navideño

El programa incluye

– puestos y refrescos,

– firma de libros: Enia Vlys y Jeanne Albe, autoras locales de literatura infantil, firmarán su álbum « Charmine de la roche du pic »,

– de 10:00 a 12:00: paseos en coche de caballos,

– 12.00 h: almuerzo con reserva previa (06 98 95 85 52 / 06 65 33 80 53),

– 16 h: visita de Papá Noel.

Vengan todos

Das Festkomitee lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein!

Auf dem Programm stehen:

– aussteller und Erfrischungsstände,

– autogrammstunden: Enia Vlys und Jeanne Albe, lokale Jugendbuchautorinnen, werden ihr Album « Charmine de la roche du pic » signieren,

– von 10h bis 12h: Kutschenfahrten,

– 12 Uhr: Essen auf Vorbestellung (06 98 95 85 52 / 06 65 33 80 53),

– 16 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Mont-Saint-Michel Normandie