Réveillon du nouvel an 2024 9 Rue de la Jeunesse Neuville-de-Poitou, 31 décembre 2023, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou,Vienne

Réveillon du nouvel an 2024, organisé par le comité des fêtes de Neuville-de-Poitou

Dimanche 31 décembre à l’espace Jean Dousset à Neuville à partir de 20h

Soirée animée par Styl’Event, repas préparé et servi par le Panier Poitevin.

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

9 Rue de la Jeunesse

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve 2024, organized by the Comité des fêtes de Neuville-de-Poitou

Sunday December 31 at Espace Jean Dousset in Neuville from 8pm

Evening entertainment by Styl’Event, meal prepared and served by Le Panier Poitevin

Nochevieja 2024, organizada por la comisión de fiestas de Neuville-de-Poitou

Domingo 31 de diciembre en el Espace Jean Dousset de Neuville a partir de las 20.00 horas

Animación nocturna a cargo de Styl’Event, comida preparada y servida por Le Panier Poitevin

Neujahrsempfang 2024, organisiert vom Festkomitee von Neuville-de-Poitou

Sonntag, 31. Dezember im Espace Jean Dousset in Neuville ab 20 Uhr

Abendveranstaltung mit Styl’Event, Essen zubereitet und serviert von Le Panier Poitevin

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Poitou