Vide ta chambre 9 Rue de la Jeunesse Neuville-de-Poitou, 3 décembre 2023, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou,Vienne

Dimanche 3 décembre l’APE de Bellefois à Neuville de Poitou organise un Vide ta chambre, jouets, Vêtements, Puériculture, Livres ….. à l’Espace Jean Dousset à Neuville. Réservation au préalable en ligne 4€ la table de 1,80 m fournie.

Entrée gratuite – Restauration et Buvette sur place.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

9 Rue de la Jeunesse

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On Sunday December 3, the APE de Bellefois in Neuville de Poitou is organizing a « Vide ta chambre » for toys, clothes, childcare and books ….. at the Espace Jean Dousset in Neuville. Advance booking online 4? for the 1.80 m table provided.

Free admission – Catering and refreshments on site

El domingo 3 de diciembre, la APE Bellefois de Neuville de Poitou organiza un mercadillo de juguetes, ropa, artículos de puericultura y libros ….. en el Espace Jean Dousset de Neuville. Reserva previa en línea 4? para la mesa de 1,80 m prevista.

Entrada gratuita – Catering y refrescos in situ

Am Sonntag, den 3. Dezember organisiert die Elternvereinigung von Bellefois in Neuville de Poitou einen « Vide ta chambre », bei dem Spielzeug, Kleidung, Kinderkleidung und Bücher (…..) im Espace Jean Dousset in Neuville angeboten werden. Vorherige Online-Reservierung 4? für den bereitgestellten Tisch von 1,80 m.

Eintritt frei – Essen und Trinken vor Ort

