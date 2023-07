Les rendez-vous de Noël 9 Rue de la Jeunesse Neuville-de-Poitou, 18 novembre 2023, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou,Vienne

Exposition-vente d’artisans, créateurs amateurs et producteurs pour préparer en douceur les fêtes de fin d’année.

Entrée libre..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

9 Rue de la Jeunesse Espace Jean Dousset

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale of artisans, amateur creators and producers to prepare for the festive season.

Free admission.

Exposición y venta de artesanos, diseñadores aficionados y productores para ayudarle a preparar las fiestas.

Entrada gratuita.

Verkaufsausstellung von Kunsthandwerkern, Hobbydesignern und Produzenten, um sich auf die Feiertage vorzubereiten.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou