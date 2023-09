Vide ta chambre 9 Rue de la Jeunesse Neuville-de-Poitou Catégories d’Évènement: Neuville-de-Poitou

Vienne Vide ta chambre 9 Rue de la Jeunesse Neuville-de-Poitou, 5 novembre 2023, Neuville-de-Poitou. Neuville-de-Poitou,Vienne Un « Vide ta Chambre » organisé par l’AIPEN de Neuville-de-Poitou : jouets, vêtements enfants, puériculture. Dimanche 5 novembre 2023, de 9h à 17h. Buvette et restauration sur place..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

9 Rue de la Jeunesse Espace Jean Dousset

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A « Vide ta Chambre » organized by AIPEN Neuville-de-Poitou: toys, children’s clothes, childcare. Sunday, November 5, 2023, 9am to 5pm. Refreshments and catering on site. Un « Vide ta Chambre » organizado por la AIPEN de Neuville-de-Poitou: juguetes, ropa infantil y artículos de puericultura. Domingo 5 de noviembre de 2023, de 9.00 a 17.00 h. Refrescos y catering in situ. Ein « Vide ta Chambre », das von der AIPEN von Neuville-de-Poitou organisiert wird: Spielzeug, Kinderkleidung, Säuglingspflege. Sonntag, 5. November 2023, von 9 bis 17 Uhr. Getränke und Speisen vor Ort. Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou Détails Catégories d’Évènement: Neuville-de-Poitou, Vienne Autres Lieu 9 Rue de la Jeunesse Adresse 9 Rue de la Jeunesse Espace Jean Dousset Ville Neuville-de-Poitou Departement Vienne Lieu Ville 9 Rue de la Jeunesse Neuville-de-Poitou latitude longitude 46.68062;0.23716

9 Rue de la Jeunesse Neuville-de-Poitou Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuville-de-poitou/