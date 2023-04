CAFÉ DES PARENTS – MONE ENFANT EST HYPERSENSIBLE : COMMENT L’ACCOMPAGNER DANS SON QUOTIDIEN ? 9 Rue de la Chapelle, 12 mai 2023, Bar-le-Duc.

Mon enfant est souvent anxieux, pleure facilement, a des difficultés à gérer ses émotions. Ce n’est pas toujours facile à la maison de rassurer et d’accompagner mon enfant sensible.

Venez en parler avec nous et laissez-vous guider par une professionnelle dans le domaine.

Gratuit.. Adultes

Vendredi 2023-05-12 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-12 11:00:00. 0 EUR.

9 Rue de la Chapelle Centre Socioculturel de Marbot

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



My child is often anxious, cries easily and has difficulty managing his emotions. It is not always easy to reassure and support my sensitive child at home.

Come and talk about it with us and let a professional in the field guide you.

Free of charge.

Mi hijo suele estar ansioso, llora con facilidad y tiene dificultades para gestionar sus emociones. En casa no siempre es fácil tranquilizar y apoyar a mi hijo sensible.

Venga a hablar de ello con nosotros y déjese guiar por un profesional en la materia.

Gratuito.

Mein Kind ist oft ängstlich, weint leicht und hat Schwierigkeiten, mit seinen Gefühlen umzugehen. Es ist zu Hause nicht immer einfach, mein sensibles Kind zu beruhigen und zu begleiten.

Sprechen Sie mit uns darüber und lassen Sie sich von einer Fachkraft auf diesem Gebiet beraten.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT SUD MEUSE