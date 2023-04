CAFÉ DES PARENTS – RELATION PARENTS-ADOS : COMMENT COMMUNIQUER ? 9 Rue de la Chapelle, 14 avril 2023, Bar-le-Duc.

La période de l’adolescence est difficile pour nos jeunes : croissance, puberté, crise identitaire, questionnements sur la vie, etc. Nous vous proposons un atelier d’expression et d’échanges sur les relations parents-ados, entre parents, accompagnés d’une professionnelle.

Gratuit.. Adultes

Vendredi 2023-04-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-14 11:00:00. 0 EUR.

9 Rue de la Chapelle Centre socioculturel de Marbot

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The period of adolescence is difficult for our young people: growth, puberty, identity crisis, questioning about life, etc. We propose a workshop of expression and exchange on the parent-teen relationships, between parents, accompanied by a professional.

Free of charge.

El periodo de la adolescencia es difícil para nuestros jóvenes: crecimiento, pubertad, crisis de identidad, preguntas sobre la vida, etc. Proponemos un taller de expresión e intercambio sobre las relaciones padres-adolescentes, entre padres, acompañados por un profesional.

Gratuito.

Die Adoleszenz ist eine schwierige Zeit für unsere Jugendlichen: Wachstum, Pubertät, Identitätskrise, Fragen über das Leben etc. Wir bieten Ihnen einen Workshop an, in dem Sie sich in Begleitung einer Fachkraft über die Beziehungen zwischen Eltern und Jugendlichen aussprechen und austauschen können.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT SUD MEUSE