MARCHÉ DE ST NICOLAS 9 rue de l église Fontenoy-le-Château, 3 décembre 2023, Fontenoy-le-Château.

Fontenoy-le-Château,Vosges

A la salle des fêtes: réalisations personnelles ,produits du terroir, décorations.

Sous chapiteau: vin chaud, crêpes, café, sandwichs, frites, gaufres.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

9 rue de l église Salles des fêtes

Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est



In the village hall: personal creations, local produce, decorations.

Under the big top: mulled wine, crêpes, coffee, sandwiches, French fries, waffles.

En la sala del pueblo: creaciones personales, productos locales, decoraciones.

Bajo la carpa: vino caliente, tortitas, café, bocadillos, patatas fritas, gofres.

Im Festsaal: Persönliche Arbeiten, regionale Produkte, Dekorationen.

Im Festzelt: Glühwein, Crêpes, Kaffee, Sandwiches, Pommes frites, Waffeln.

