GA20 en concert 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon, 28 janvier 2024, Saint-Agathon.

Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 17:30:00

fin : 2024-01-28

.

Depuis sa création en 2018, GA-20 s’est inspiré pour sa musique primitive et originale du blues, du R&B et du rock ‘n’ roll de la fin des années 1950 et du début des années 1960. Ils utilisent du matériel rare et vintage (y compris parfois le célèbre amplificateur Gibson GA-20 dont le groupe porte le nom), créant une musique puissamment brute et entraînante qui est à la fois traditionnelle et d’une modernité rafraîchissante.

9 Rue de Hent Meur La Grande Ourse

Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne



