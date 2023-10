CONCERT DE NOËL À LA VILLA CLAIRIÈRE 9 rue de Hargarten Creutzwald, 30 décembre 2023, Creutzwald.

Creutzwald,Moselle

Concert à la villa Notre-Dame de la Clairière donné par les stagiaires de la Fédération Pro Europa Christiana (sous chapiteau auprès de la crèche de Noël).. Tout public

Samedi 2023-12-30 15:30:00 fin : 2023-12-30 17:30:00. 0 EUR.

9 rue de Hargarten

Creutzwald 57150 Moselle Grand Est



Concert at Villa Notre-Dame de la Clairière by trainees from the Pro Europa Christiana Federation (under a marquee next to the Christmas crib).

Concierto en la Villa Notre-Dame de la Clairière a cargo de aprendices de la Fédération Pro Europa Christiana (bajo una carpa junto a la cuna de Navidad).

Konzert in der Villa Notre-Dame de la Clairière von Praktikanten der Föderation Pro Europa Christiana (im Zelt bei der Weihnachtskrippe).

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE