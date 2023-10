LA ROUTE DES CRÈCHES À CREUTZWALD : VILLA CLAIRIÈRE 9 rue de Hargarten Creutzwald, 16 décembre 2023, Creutzwald.

Creutzwald,Moselle

La Fédération Pro Europa Christiana vous accueille dans la Villa Notre-Dame de la Clairière pour admirer la crèche de Noël préparée par des jeunes bénévoles. La villa est l’ancienne demeure des directeurs des mines de Creutzwald construite en 1906. Elle abrite aujourd’hui le siège social de la Fédération Pro Europa Christiana, inauguré solennellement le 7 mai 2006. Possibilité de visiter aussi la crèche de la villa sur rendez-vous.. Tout public

Vendredi 2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

9 rue de Hargarten Villa Notre Dame de la Clairière

Creutzwald 57150 Moselle Grand Est



The Pro Europa Christiana Federation welcomes you to the Villa Notre-Dame de la Clairière to admire the Christmas crib prepared by young volunteers. The villa is the former home of the directors of the Creutzwald mines, built in 1906. Today, it houses the headquarters of the Pro Europa Christiana Federation, which was solemnly inaugurated on May 7, 2006. You can also visit the villa?s crèche by appointment.

La Federación Pro Europa Christiana le da la bienvenida a la Villa Notre-Dame de la Clairière para admirar la cuna de Navidad preparada por jóvenes voluntarios. La villa es la antigua residencia de los directores de las minas de Creutzwald, construida en 1906. Ahora alberga la sede de la Federación Pro Europa Christiana, inaugurada solemnemente el 7 de mayo de 2006. También se puede visitar la guardería de la villa con cita previa.

Die Föderation Pro Europa Christiana empfängt Sie in der Villa Notre-Dame de la Clairière, wo Sie die von jungen Freiwilligen vorbereitete Weihnachtskrippe bewundern können. Die Villa ist das ehemalige Wohnhaus der Direktoren der Minen von Creutzwald, das 1906 erbaut wurde. Heute beherbergt sie den Hauptsitz der Föderation Pro Europa Christiana, der am 7. Mai 2006 feierlich eingeweiht wurde. Nach Absprache kann auch die Kinderkrippe der Villa besichtigt werden.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE