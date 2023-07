Clos de Gobu 9, rue de Gobu Falaise, 12 juillet 2023, Falaise.

Falaise,Ardennes

Vos papilles vont être charmées ! Découvrez le Ribes Rondom, un pétillant de groseilles élaboré en méthode traditionnelle, fruits rouges issus de leurs plantations situées à Falaise. Ils produisent également depuis 2020, le Ti’Gobu, une eau de vie de marc de groseille et un ratafia de groseille. Visites sur rendez-vous, vente directe à la propriété, sur les marchés de producteurs et salon de la gastronomie. Visites sur rendez-vous.

9, rue de Gobu

Falaise 08400 Ardennes Grand Est



Your taste buds will be charmed! Discover the Ribes Rondom, a sparkling redcurrant made in the traditional method, red fruits from their plantations located in Falaise. They also produce since 2020, the Ti’Gobu, a brandy of redcurrant marc and a redcurrant ratafia. Visits by appointment, direct sales at the property, at farmers’ markets and at gastronomy fairs. Visits by appointment

¡Sus papilas gustativas quedarán encantadas! Descubra Ribes Rondom, un vino espumoso de grosella elaborado según el método tradicional, frutos rojos de sus plantaciones situadas en Falaise. Desde 2020, también producen Ti’Gobu, un aguardiente de orujo de grosella y una ratafía de grosella. Visitas con cita previa, venta directa en la propiedad, en mercados de agricultores y en ferias gastronómicas. Visitas concertadas

Ihre Geschmacksknospen werden verzaubert sein! Entdecken Sie den Ribes Rondom, einen prickelnden Johannisbeergeist, der nach traditioneller Methode hergestellt wird. Die roten Früchte stammen von ihren Plantagen in Falaise. Seit 2020 produzieren sie außerdem Ti’Gobu, einen Johannisbeertresterschnaps und einen Johannisbeerratafia. Besuche nach Vereinbarung, Direktverkauf auf dem Weingut, auf Bauernmärkten und Gastronomiemessen. Besuche nach Vereinbarung

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme