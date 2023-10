Festival Ozarts – Atelier level-design : Play-Fool 9 Rue de Geôle Orbec, 2 novembre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

Atelier création de jeu vidéo (Level Design) avec la micro-folie mobile et les membres de Play-Fool. Play-Full est un collectif multijoueur qui conçoit et développe des machines à jouer inspirées de l’univers des jeux d’arcade. A travers ses différentes installations interactives, entre arts numériques, design et jeu vidéo, Play-Foule développe ce que pourrait être une forme de jeu vidéo artistique..

2023-11-02

9 Rue de Geôle

Orbec 14290 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

Video game creation workshop (Level Design) with the micro-folie mobile and members of Play-Fool. Play-Full is a multiplayer collective that designs and develops gaming machines inspired by the world of arcade games. Through its various interactive installations, somewhere between digital art, design and video games, Play-Foule develops what could be a form of artistic video game.

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

Taller de creación de videojuegos (Level Design) con la micro-folie móvil y miembros de Play-Fool. Play-Full es un colectivo multijugador que diseña y desarrolla máquinas recreativas inspiradas en el mundo de los juegos arcade. A través de sus diversas instalaciones interactivas, que combinan arte digital, diseño y videojuegos, Play-Foule desarrolla lo que podría ser una forma de videojuego artístico.

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

Workshop zur Erstellung von Videospielen (Level Design) mit der mobilen Mikrofolie und den Mitgliedern von Play-Fool. Play-Full ist ein Multiplayer-Kollektiv, das Spielautomaten entwirft und entwickelt, die von der Welt der Arcade-Spiele inspiriert sind. Durch seine verschiedenen interaktiven Installationen, die zwischen digitaler Kunst, Design und Videospielen angesiedelt sind, entwickelt Play-Fool, was eine Form von künstlerischem Videospiel sein könnte.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité