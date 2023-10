AMLILI AMAZIGH FESTIVAL 9 Rue de Gascogne Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Tout au long du week-end, l’artisanat et la culture berbère sont à l’honneur ! L’occasion de découvrir la culture amazighe à travers un programme éclectique : exposition d’art, marché artisanal amazigh et ateliers créatifs..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

9 Rue de Gascogne ESPACE ROGUET

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



All weekend long, Berber crafts and culture take center stage! An opportunity to discover Amazigh culture through an eclectic program of art exhibitions, Amazigh craft markets and creative workshops.

Durante todo el fin de semana, la artesanía y la cultura bereber serán las protagonistas Una oportunidad para descubrir la cultura amazigh a través de un programa ecléctico de exposiciones de arte, mercados de artesanía amazigh y talleres creativos.

Das ganze Wochenende über stehen das Kunsthandwerk und die Berberkultur im Mittelpunkt! Die Gelegenheit, die Amazigh-Kultur zu entdecken, bietet sich durch ein vielseitiges Programm: Kunstausstellungen, Amazigh-Handwerksmarkt und kreative Workshops.

Mise à jour le 2023-10-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE