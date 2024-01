Journée d’expertise gratuite 9 Rue de Galerne Redon, samedi 20 janvier 2024.

Redon Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:30:00

fin : 2024-01-20 12:00:00

Vous désirez estimer, expertiser ou vendre aux enchères un tableau, un objet ou un meuble ?

Nos commissaires-priseurs effectueront des estimations gratuites, toutes spécialités :

Tableaux Anciens et Modernes, Ecoles bretonnes, Estampes, Objets d’art, Bronzes, Céramiques, Verrerie, Art d’Asie, Vins & Spiritueux, Bijoux, Argenterie, Monnaies or et de collection, Mode, Maroquinerie, Souvenirs Historiques, Militaria & Armes Anciennes, Livres & Documents, Mobilier, Design, Street-Art, Culture Pop, Jouets, Timbres & Cartes Postales, Véhicules de collection…

Contactez-nous !

.

9 Rue de Galerne Carré 9

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2024-01-06 par OT – PAYS DE REDON