SOIRÉE-CONCERT ET APÉRO FLAMM’ 9 rue de France Phalsbourg, 22 juillet 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

RDV au Cheval Noir pour une soirée-concert ambiance jazz, flamenco, manouche, chansons françaises et Caraïbes avec apéro flamms ! Avec Sandro Lorier, Loïc et la Flamm’s Dorée.. Tout public

Samedi 2023-07-22 18:00:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

9 rue de France Bar PMU le Cheval Noir

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Rendezvous at the Cheval Noir for an evening concert featuring jazz, flamenco, gypsy, French and Caribbean songs, and an apéro flamms! With Sandro Lorier, Loïc and the Flamm’s Dorée.

Únase a nosotros en el Cheval Noir para una velada de jazz, flamenco, música gitana, chanson francesa y caribeña, ¡con un apéro flamme! Con Sandro Lorier, Loïc y la Dorée de Flamm.

RDV au Cheval Noir für einen Konzertabend mit Jazz, Flamenco, Gypsy, französischen und karibischen Chansons und Flamm-Apéro! Mit Sandro Lorier, Loïc und la Flamm’s Dorée.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT PAYS DE PHALSBOURG