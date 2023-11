MARCHÉ DE NOËL 9 rue de courcy Épinal, 25 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

10 ° marché de Noël par l’association » Les Tourmalines ».

Venez découvrir plus de 30 exposants.

Idées cadeaux, artisanat, petite restauration et tombola !

Venez nombreux soutenir notre association qui œuvre pour les résidents de l’EHPAD « Les Bruyères » !. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

9 rue de courcy EHPAD LES BRUYERES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



10 ° Christmas market by the association « Les Tourmalines ».

Come and discover over 30 exhibitors.

Gift ideas, crafts, snacks and tombola!

Come and support our association, which works for the residents of EHPAD « Les Bruyères »!

10 ° Mercado de Navidad de la asociación « Les Tourmalines ».

Venga a descubrir más de 30 expositores.

¡Ideas de regalos, artesanía, aperitivos y tómbola!

¡Venga y apoye a nuestra asociación, que trabaja para los residentes de EHPAD « Les Bruyères »!

10 ° Weihnachtsmarkt durch den Verein « Les Tourmalines ».

Entdecken Sie mehr als 30 Aussteller.

Geschenkideen, Kunsthandwerk, kleine Snacks und eine Tombola!

Unterstützen Sie unseren Verein, der sich für die Bewohner des Pflegeheims « Les Bruyères » einsetzt!

Mise à jour le 2023-11-15 par OT EPINAL ET SA REGION