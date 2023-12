Saint-Sylvestre au Domaine des Lumières 9 Rue de Condé Aisonville-et-Bernoville Catégories d’Évènement: Aisne

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2024-01-01 . Le Domaine des Lumières vous accueille pour la Soirée du jour de l’an avec possibilité de dormir à l’hôtel à l’issue de la soirée

Animations : Photoboothshow close up avec le talentueux Grégory Del Rio mentaliste hypnotiseur , DJ Jeff sur des musiques généralistes

Menu gastronomique en 6 services boissons comprises (Champagne, accords mets et vins, soft)

Dress code : Gatsby 149 .

9 Rue de Condé

Aisonville-et-Bernoville 02110 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-14

