Le Royal Champagne célèbre la Fête Nationale 9 Rue de Bellevue Champillon, 14 juillet 2023, Champillon.

Champillon,Marne

Rendez-vous pour une soirée festive sur la terrasse panoramique de l’hôtel.

Vibrez au rythme de la fanfare, savourez un diner concocté par Chef Paolo

Boscaro et guettez depuis votre table les feux d’artifice de la Ville d’Epernay.

AU MENU

Gaspacho de petit pois, fraise des bois

Sorbet verveine

Ceviche de bar, concombre en condiment

Mayonnaise aux agrumes

Tomahawk de veau, artichaut poivrade et tapenade

Jus corsé

Framboises de la Champagne, pignons de pin

Crème glacée au basilic.

9 Rue de Bellevue Royal Champagne Hotel & Spa

Champillon 51160 Marne Grand Est



Join us for a festive evening on the hotel’s panoramic terrace.

Vibrate to the rhythm of the brass band, savor a dinner concocted by Chef Paolo

Boscaro and watch from your table as Epernay celebrates its fireworks.

ON THE MENU

Pea gazpacho, wild strawberry

Verbena sorbet

Sea bass ceviche with cucumber condiment

Citrus mayonnaise

Veal tomahawk, artichoke and tapenade

Strong juice

Champagne raspberries, pine nuts

Basil ice cream

Disfrute de una velada festiva en la terraza panorámica del hotel.

Boscaro y contemple desde su mesa los fuegos artificiales de Epernay.

EN EL MENÚ

Gazpacho de guisantes y fresas silvestres

Sorbete de verbena

Ceviche de lubina con condimento de pepino

Mayonesa de cítricos

Tomahawk de ternera, pimientos de alcachofa y tapenade

Zumo fuerte

Frambuesas al champán, piñones

Helado de albahaca

Treffen Sie sich zu einem festlichen Abend auf der Panoramaterrasse des Hotels.

Genießen Sie den Rhythmus der Blaskapelle, ein von Chefkoch Paolo

Boscaro und halten Sie von Ihrem Tisch aus Ausschau nach dem Feuerwerk der Stadt Epernay.

AU MENU

Erbsengaspacho mit Walderdbeeren

Eisenkraut-Sorbet

Ceviche vom Wolfsbarsch, Gewürzgurke

Mayonnaise mit Zitrusfrüchten

Tomahawk vom Kalb, pfeffrige Artischocke und Tapenade

Kräftige Jus

Himbeeren aus der Champagne, Pinienkerne

Basilikum-Eis

