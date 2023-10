Coding Club – Halloween Camp 2023 9 rue de Bad Vilbel Moulins, 26 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Envie de découvrir la programmation ? Rejoignez-nous autour d’activités d’initiation conçues spécialement pour vous..

2023-10-26 10:00:00 fin : 2023-10-26 16:00:00. .

9 rue de Bad Vilbel Epitech Moulins

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Want to discover programming? Join us for introductory activities designed especially for you.

¿Quieres saber más sobre programación? Acompáñanos en una serie de actividades introductorias diseñadas especialmente para ti.

Haben Sie Lust, das Programmieren zu entdecken? Begleiten Sie uns bei den speziell für Sie konzipierten Einführungsaktivitäten.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région