Le Nécessaire Déséquilibre des Choses 9 Rue Condorcet Dijon, 10 avril 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-11 22:00:00

.

Fragments d’un discours amoureux

Dans Le nécessaire déséquilibre des choses, les marionnettistes, vêtus d’une combinaison évoquant tantôt la blouse du scientifique tantôt le costume du clown, interrogent le monde. En plein questionnement philosophique, ils défrichent avec humour, les concepts de désir, du rapport à l’autre et du sens de la vie. Inspiré du texte de Roland Barthes paru en 1977, l’amoureux devient la figure centrale du spectacle : celui qui est face à l’Autre, absent, qui sans cesse s’échappe, fuit, se dérobe pour appartenir au monde.

Sur scène, marionnettistes, plasticien(ne), homme-échelle et quatuor à cordes sont sur le fil. Un cœur bat, tout seul. Des personnages apparaissent : le Minotaure perdu dans son labyrinthe, une meute de loups, une femme de papier, des oiseaux. Tous racontent un état du Désir, incarnent une métaphore de cette quête du sentiment amoureux. Cousus ensemble, ces fragments s’agrègent en un poème: pourquoi est-il si difficile d’être aimé ?

« Encore plus ambitieux, toujours plus créatifs, Camille Trouvé, au plateau, et Brice Berthoud, à la mise en scène, le duo irrésistible des Anges au Plafond, se lancent dans une exploration du désir (…) Plus qu’une fable de science-fiction, ce spectacle est un poème visuel intense, à l’esthétique aussi bien soignée que maîtrisée. Ce récit épique mêle diverses techniques de manipulation (marionnette portée, ombres, pop-up), différents matériaux (papier, latex, bois), accompagné par un quatuor à cordes, donnant de la force et du souffle à une succession de tableaux magnifiques et vibrants. La scénographie est tout aussi grandiose. » Thierry Voisin, Télérama sortir

EUR.

9 Rue Condorcet Théâtre des Feuillants

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR