La maison de Bernarda Alba 9 Rue Condorcet Dijon, 4 avril 2024

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04 22:00:00

.

« Le vent des rues ne doit pas entrer dans cette maison » Federico Garcia Lorca

Un petit village d’Espagne, dans les années 1930.

À la mort de son second mari, Bernarda Alba impose à ses cinq filles âgées de 20 à 39 ans ainsi qu’à sa mère, un deuil les contraignant à un isolement complet pendant huit ans. Ainsi le veut la tradition andalouse.

Seule fille pourvue d’une importante dot, Angustias, née du premier mariage de Bernarda Alba, est fiancée à Pepe le Romano, un beau garçon, bien plus jeune qu’elle, attiré par la dot. Mais Adela, la cadette des sœurs, est beaucoup plus jolie.

Autour du jeune homme, objet de convoitise pour ces femmes emmurées, la maison donne à voir la violence d’une société verrouillée de l’intérieur, vouée à exploser.

Cette pièce, Federico Garcia Lorca l’a écrite en prison en 1936, deux mois avant son exécution. Il faudra attendre presque trente ans pour qu’elle soit présentée en Espagne. Si elle a été longtemps censurée par le pouvoir franquiste, c’est que l’auteur y critique le poids des traditions en même temps qu’il annonce le long repli d’un pays bâillonné, prisonnier de ses croyances et ses superstitions. Si La maison de Bernarda Alba n’est pas directement une pièce politique, elle dénonce le poids d’une société étouffante et interroge l’essence même de la tyrannie, intime et politique.

9 Rue Condorcet Théâtre des Feuillants

21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté



