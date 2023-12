Black Boy 9 Rue Condorcet Dijon, 22 mars 2024, Dijon.

Dessiner le blues

Paru en 1945, Black Boy est non seulement le premier livre de Richard Wright, mais aussi le premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le Mississipi, au début du 20ème siècle. Confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture. Black Boy est donc simultanément récit autobiographique, roman d’initiation et d’émancipation.

Le spectacle propose une « vibration sensible » de cette œuvre, aussi mythique que bouleversante. À trois voix pour créer une symbiose entre écriture, musique et dessin, il réunit sur scène le comédien et metteur en scène Jérôme Imard, Olivier Gotti qui fait partie du fleuron de la nouvelle génération « blues » hexagonal et Jules Stromboni, illustrateur-performeur, connu pour son roman graphique Mazzeru et la BD Shakespeare World (Casterman).

-> En préambule du spectacle, Jules Stromboni exposera son travail au mi-lieu de l’abc, du 7 sept. au 26 oct. 2023.

