Le songe d'une nuit d'été
9 Rue Condorcet
Dijon, 5 mars 2024

Dijon Côte-d’Or

Date et horaire :

Début : 2024-03-05 20:00:00

fin : 2024-03-05 22:00:00

Conte shakesqueerien

Jean-Michel d’Hoop, qui met en scène ce Songe et s’est autorisé quelques libertés, l’envisage comme une sorte de vaudeville féérique, une épopée amoureuse dans les profondes forêts shakespeariennes peuplées de passions, de secrets, de poursuites entre amants, de chassés-croisés avec les elfes et les fées.

Les bois magiques où nous sommes conviés, libèrent autant les forces de l’imagination que celles des pulsions. Loin des lois de la cour d’Athènes, ils accueillent un lieu en marge, un squat fréquenté par les fêtards et les noctambules.

Les marionnettes, typiques du travail de la compagnie Point Zéro, offrent un formidable espace de jeu et de trouble : féminin, masculin, acteur, marionnette… conviant à la fois à « réveiller nos sens » et « célébrer le théâtre ».

« Virevoltante, foisonnante, fantasmagorique et féministe, l’adaptation du texte de Shakespeare par la Cie Point Zéro s’inscrit aussi dans les préoccupations actuelles, abordant les questions du genre et de l’identité sexuelle (…) Un festival pour les yeux et les zygomatiques. » Laurence Bertels, La Libre Belgique

Nommé au Prix de la Critique 2022 « Meilleure création artistique ».

9 Rue Condorcet Théâtre des Feuillants

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



