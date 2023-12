Générations- battle of portraits 9 Rue Condorcet Dijon, 20 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date : 2024-02-20

Début : 2024-02-20 16:00:00

fin : 2024-02-20 17:00:00

.

D’abord il y a eu Jean. Élégant et discret, décharné mais solide, il danse encore à plus de 70 ans.

Puis il y a eu Hugues : jeune garçon bouillonnant, d’à peine 24 ans, qui entre dans la vie avec audace.

Fabrice Ramalingom les a rencontrés au cours de ses projets chorégraphiques Postural : études pour Jean et Wild blossom pour Hugues. Après avoir tracé un chemin avec l’un et l’autre, le chorégraphe pile entre les deux âges, ni vieux mais plus tout jeune, réunit les deux hommes pour une rencontre intergénérationnelle. Jean et Hugues, se confrontent alors dans une battle sans haine, un cercle où chacun a à offrir le meilleur de sa danse.

Générations, battle of portraits met en lumière le passage du temps sur les corps et interroge : comment vivre avec ce que l’on est ? Comment accepter qu’on ne soit plus ou pas encore ? Comment gagner ? Qu’est-ce que perdre ?

EUR.

9 Rue Condorcet Théâtre des Feuillants

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



