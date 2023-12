Sous le plancher 9 Rue Condorcet Dijon, 17 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 10:35:00

.

Au commencement, il n’y a rien, sinon l’ennui.

Rien, l’ennui, deux personnages et une musicienne qui partent explorer les contrées énigmatiques de ce froid pays. Très vite, ils sont rattrapés par la rêverie.

De découvertes en découvertes, un univers flamboyant apparait sous nos yeux, accompagné de musique et bruitage en direct.

Vous l’avez compris, dans Sous le plancher, la metteuse en scène, Bénédicte Guichardon, s’intéresse à l’ennui comme source de tous les possibles. Et ce spectacle de la compagnie Le bel après-minuit nous prend délicatement par la main pour nous inviter à explorer l’infini du monde de l’imaginaire où le vide évolue vers le foisonnement, l’immobile vers le mobile.

Finalement, le rien, l’ennui n’auraient-ils pas la vertu de nous pousser à découvrir, expérimenter, créer ?

« Le merveilleux peut advenir à partir d’un rien. Un spectacle pour réenchanter l’ennui et redonner à la rêverie toute sa force créatrice ».

TTT – Francoise Sabatier-Morel, Télérama

EUR.

9 Rue Condorcet Théâtre des Feuillants

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR