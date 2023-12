Le poids des fourmis 9 Rue Condorcet Dijon, 9 février 2024, Dijon.

L’état du monde pèse lourd sur Jeanne et Olivier, scolarisés dans une école gratifiée d’une « médaille de marde » au palmarès des établissements du pays. Or, voilà qu’une élection, orchestrée par un directeur peu motivé, est organisée dans le cadre de la Semaine du futur. Catalysés par l’espoir qu’ils pourront changer les choses, tous deux s’affrontent dans une campagne électorale menée sur fond de discours enflammés et d’expéditions ninjas.

À la fois satire politique hallucinée et radiographie de nos angoisses collectives, Le poids des fourmis oscille avec humour et férocité entre deux points de tension: le désir de changement et la difficulté de l’obtenir. C’est aussi un appel à la solidarité. L’entraide, c’est contagieux !

« David Paquet n’en finit pas de nous surprendre. […] Une comédie rugueuse calibrée au quart de tour. » Marie-Claire Girard, Théâtre Cambresis

« Un pari réussi haut la main. […] La mise en scène de Philippe Cyr est un vrai bonheur d’humour et de finesse. » Michelle Chanonat, JEU, revue de théâtre

« Un quatuor d’acteurs époustouflant […] À savourer sans retenue entre amis ou en famille. » Tania Bélanger, ARP Média

