Hermani on air 9 Rue Condorcet Dijon, 18 janvier 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:00:00

fin : 2024-01-18 21:30:00

Chuchote-moi à l’oreille

« Cette voix haute et puissante du peuple qui ressemble à celle de Dieu, veut désormais que la poésie ait la même devise que la politique : tolérance et liberté » Victor Hugo, préface de Hernani.

Ce soir, Dona Sol est l’invitée d’Emilie Adlar sur le plateau de l’émission « Chuchote-moi à l’oreille ». Elle vient témoigner et cherche à faire entendre sa voix, ses choix, quitte à paraître radicale, quitte à en mourir : résister au mariage imposé par Don Ruy Gomez et au désir pressant de Don Carlos, aimer un hors-la-loi. Mais les personnages de la pièce font irruption dans le studio.

Munis d’un casque audio, à la fois auditeurs et spectateurs, vous vivrez cette tragédie à leurs côtés, traversés, vous aussi par les questions d’honneur, de pouvoir et d’amour.

Inspirée par les souvenirs, parfois douloureux, parfois éblouissants, de lectures des classiques à l’école, Audrey Bonnefoy, dont la compagnie Des petits pas dans les grands, oriente son travail en direction du jeune public, et Mona El Yafi, dramaturge, choisissent donc de raconter cette histoire du point de vue du personnage féminin. Ensemble, elles adaptent Hernani pour cinq interprètes, proposent un voyage entre 16ème et 21ème siècle où alexandrins de Victor Hugo et écriture contemporaine se côtoient et créent une forme hybride à la lisière de la fiction radiophonique et du théâtre.

9 Rue Condorcet Théâtre des Feuillants

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



