Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement 9 Rue Condorcet Dijon, 21 décembre 2023, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Début : 2023-12-21 20:00:00

fin : 2023-12-21 21:30:00

Entre Blanche-neige et Simenon

Une chaussure, un gigot, une bassine en zinc, une paire de jumelles, un couteau… Agnès Limbos se passionne depuis toujours pour la puissance de l’objet, son pouvoir d’évocation, de suggestion, sa valeur brute et poétique ainsi que pour toutes les possibilités qu’il offre au comédien de le manipuler.

Objets pour raconter des histoires, évoquer des souvenirs, raviver la mémoire, objets utilisés pour ce qu’ils sont, sur une table de cuisine qui devient plateau de théâtre…

Sur scène aussi, une femme (ou est-ce plusieurs ?), qui reconstitue le puzzle de sa vie,

Sept petites filles qui observent, soulignent ou amènent des situations…

Et un homme, qui traverse, assiste, rôde peut-être…

à la fois drôle et dramatique, ce spectacle mi-polar mi-conte de fée, remonte la piste de la femme en manteau de fourrure qui est allongée par terre. Qui est-elle ? Que lui est-il arrivé ?

« Le spectacle d’Agnès Limbos a le mérite d’aborder (de front) un sujet délicat et de faire rire (souvent jaune) de situations tragiques. La comédienne y déploie avec brio son humour grinçant et sa virtuosité à manipuler les objets du quotidien pour évoquer, avec ces quelques accessoires tout simples, une réalité plus complexe qu’il n’y paraît. » Cristina Marino, Le Monde, 14 janvier 2023

9 Rue Condorcet Théâtre des Feuillants

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



