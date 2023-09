EQUIDAYS – Atelier créatif et livres à la bibliothèque d’Orbec 9 Rue Charles Jobey Orbec, 25 octobre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

Au sein d’une petite ville médiévale tout en charme et en authenticité, la bibliothèque Marie-du Merle, véritable lieu de culture, d’échanges et de convivialité propose une journée sous le signe du cheval à l’occasion des Equidays !

Au programme :

-atelier créatif pour les enfants de 4 à 8 ans : « Comment fabriquer un cheval avec des bouchons de liège »

-présence d’un petit poney dans le jardin de la bibliothèque afin de sensibiliser les enfants à la relation animale en partenaire avec le centre équestre d’Orbec Shet&Cie

-mise à disposition de nombreux documents et livres à consulter ou à emprunter.

2023-10-25

9 Rue Charles Jobey

Orbec 14290 Calvados Normandie



In the heart of a small medieval town full of charm and authenticity, the Marie-du Merle library, a true place of culture, exchange and conviviality, proposes a day under the sign of the horse on the occasion of Equidays!

On the program:

-creative workshop for children aged 4 to 8: « How to make a horse out of corks »

-a small pony in the library garden, in partnership with the Orbec equestrian center Shet&Cie, to raise children?s awareness of animal relationships

-numerous documents and books available to consult or borrow

¡En el corazón de una pequeña ciudad medieval llena de encanto y autenticidad, la biblioteca Marie-du Merle, verdadero lugar de cultura, intercambio y convivencia, propone una jornada bajo el signo del caballo con motivo de los Equidays!

En el programa:

-taller creativo para niños de 4 a 8 años: « Cómo hacer un caballo con corchos »

-un pequeño poni en el jardín de la biblioteca, en colaboración con el centro ecuestre Shet&Cie de Orbec, para sensibilizar a los niños sobre las relaciones con los animales

-una amplia gama de documentos y libros disponibles para consulta o préstamo

Die Bibliothek Marie-du Merle, ein Ort der Kultur, des Austauschs und der Geselligkeit, liegt in einer kleinen mittelalterlichen Stadt mit viel Charme und Authentizität und bietet anlässlich der Equidays einen Tag im Zeichen des Pferdes!

Auf dem Programm stehen

-kreativ-Workshop für Kinder von 4 bis 8 Jahren: « Wie man aus Korken ein Pferd bastelt »

-ein kleines Pony im Garten der Bibliothek, um die Kinder für den Umgang mit Tieren zu sensibilisieren, in Zusammenarbeit mit dem Reitzentrum Shet&Cie in Orbec

-bereitstellung zahlreicher Dokumente und Bücher zur Einsichtnahme oder zum Ausleihen

