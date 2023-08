Double Live Music – OLI & ZDK en concert au Drifter 9 Rue Boël Meslin Cherbourg-en-Cotentin, 2 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

On vous donne rendez au Drifter Café de Cherbourg le 2 Septembre pour un double live music !

Je serais accompagné a la batterie par David, Franck à la basse et Claude à la guitare lead.

Un melange des albums INTIMISTE et GANG GUEST CONNECTED sera joué en live pour la toute première fois.

Ambiance electro-rock, rock punk & alternatif.

En première partie ZDK artiste indé, se produira et présentera ses compositions.

On vous attends nombreux !

Entrée libre sans réservation.

2023-09-02 21:00:00 fin : 2023-09-02 . .

9 Rue Boël Meslin Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



We look forward to seeing you at the Drifter Café in Cherbourg on September 2 for a double live music event!

I’ll be accompanied by David on drums, Franck on bass and Claude on lead guitar.

A mix of the albums INTIMISTE and GANG GUEST CONNECTED will be played live for the very first time.

Electro-rock, punk & alternative rock atmosphere.

Opening act ZDK, indie artist, will perform and present his own compositions.

We look forward to seeing you there!

Free admission without reservation

Le esperamos el 2 de septiembre en el Drifter Café de Cherburgo para disfrutar de un programa doble de música en directo

Me acompañarán David a la batería, Franck al bajo y Claude a la guitarra solista.

Tocaremos por primera vez en directo una mezcla de los álbumes INTIMISTE y GANG GUEST CONNECTED.

Ambiente electro-rock, punk y rock alternativo.

Como telonero, ZDK, un artista independiente, interpretará sus propias composiciones.

¡Te esperamos!

Entrada gratuita sin reserva previa

Wir sehen uns am 2. September im Drifter Café in Cherbourg für eine doppelte Live-Musik!

Ich werde von David am Schlagzeug, Franck am Bass und Claude an der Leadgitarre begleitet.

Eine Mischung aus den Alben INTIMISTE und GANG GUEST CONNECTED wird zum allerersten Mal live gespielt.

Electro-Rock, Punk-Rock & Alternative.

Im ersten Teil wird ZDK, ein Indie-Künstler, auftreten und seine Kompositionen vorstellen.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Freier Eintritt ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche