REPAS CHAMPETRE 9 rue basse Saint-Maurice-sous-les-Côtes, 8 octobre 2023, Saint-Maurice-sous-les-Côtes.

Saint-Maurice-sous-les-Côtes,Meuse

Repas champêtre le dimanche 8 octobre. Au menu :Cookies au reblochon, croziflette et salades, gâteau de savoie.

Prix libre pour le repas ; buvette, réservations nécessaires, places limitées

Sam : 06 37 96 74 91

Jo : 06 81 67 20 60. Tout public

Dimanche 2023-10-08 12:00:00 fin : 2023-10-08 . 0 EUR.

9 rue basse Le Piot Bazar

Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est



Country-style meal on Sunday, October 8. Menu: Reblochon cookies, croziflette and salads, Savoy cake.

Price free for the meal; refreshment bar, reservations required, places limited

Sam : 06 37 96 74 91

Jo : 06 81 67 20 60

Comida campestre el domingo 8 de octubre. En el menú: galletas de Reblochon, croziflette y ensaladas, tarta de Saboya.

Precio libre para la comida; barra de refrescos, reserva obligatoria, plazas limitadas

Sam: 06 37 96 74 91

Jo: 06 81 67 20 60

Ländliches Essen am Sonntag, den 8. Oktober. Auf dem Menü: Cookies mit Reblochon, Croziflette und Salate, Kuchen aus Savoyen.

Freier Preis für das Essen; Getränkestand, Reservierungen erforderlich, begrenzte Plätze

Sam: 06 37 96 74 91

Jo: 06 81 67 20 60

Mise à jour le 2023-09-30 par OT COEUR DE LORRAINE