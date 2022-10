« instag.rue » – exposition sur rue de trois projets d’architecture du quotidien 9 rue Baratoux – 22000 Saint-Brieuc, 14 octobre 2022, Saint-Brieuc.

« instag.rue » – exposition sur rue de trois projets d’architecture du quotidien 14 – 16 octobre 9 rue Baratoux – 22000 Saint-Brieuc

Accès libre – exposition sur rue

Journées nationales de l’architecture

9 rue Baratoux – 22000 Saint-Brieuc 9 rue Baratoux – 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

instag.rue

octobre > décembre 2022

–

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture 2022, nous vous présentons sur trois mois une découverte de trois projets d’architecture du quotidien.

Une collection de plans, photographies et échantillons est présentée sur » instag.rue » – vitrine de partage d’illustrations sur rue.

Qu’il s’agisse d’espaces où travailler, cuisiner et habiter, chaque projet interroge diverses thématiques : l’emploi de matériaux plus sains et plus sobres en ressources / l’intégration d’un bâtiment dans son environnement / la transformation d’espaces / etc.

L’occasion est aussi de présenter le processus de conception d’un projet d’architecture et sa mise en œuvre.

–

#01 octobre « bureau en liège »

#02 novembre « cuisine en bois »

#03 décembre « gîte en terre »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T09:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

ENSEMBLE.S